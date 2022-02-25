Спрос на валюту среди жителей Петрозаводска растет — заказы принимают на день вперед

В столице Карелии вырос спрос на доллары и евро — желающие снять крупные суммы вынуждены заказывать их заранее.

В этом убедился корреспондент «Столицы на Онего», побывавший в нескольких отделениях банков.

В некоторых из них готовы выдать по первому требованию только доллары. Сотрудники объясняют, что все наличные евро уже зарезервированы и предлагают сделать заказ на завтра.

В других отделениях могут выдать наличными обе валюты, но за один раз можно получить только небольшие суммы.

Тем не менее ажиотажного спроса на доллары и евро в Петрозаводске пока не отмечается.