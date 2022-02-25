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Спрос на валюту среди жителей Петрозаводска растет — заказы принимают на день вперед

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15:17, 28 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

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В столице Карелии вырос спрос на доллары и евро — желающие снять крупные суммы вынуждены заказывать их заранее.

В этом убедился корреспондент «Столицы на Онего», побывавший в нескольких отделениях банков.

В некоторых из них готовы выдать по первому требованию только доллары. Сотрудники объясняют, что все наличные евро уже зарезервированы и предлагают сделать заказ на завтра.

В других отделениях могут выдать наличными обе валюты, но за один раз можно получить только небольшие суммы.

Тем не менее ажиотажного спроса на доллары и евро в Петрозаводске пока не отмечается.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2022-02-28 15:26:33
Забудьте про доллары и евро , рубли хоть созраните .
экcперд
2022-02-28 15:25:10
У куркулей паника :)
Гость
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