Спровоцировавший «пьяное ДТП» житель Карелии попал под суд

Молодой костомукшанин не первый раз сел пьяным за руль, и в итоге это привело к аварии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жителю Костомукши предъявлено обвинение в уголовном преступлении, обвинительный акт утвердила прокуратура. Молодой человек управлял автомобилем в пьяном состоянии, не имея прав и будучи ранее судимым.

Как установили дознаватели, в январе и октябре 2020 года водитель был дважды осужден за управление автомобилем в нетрезвом виде. Наказание в виде обязательных работ и лишения автомобильных прав молодой человек отбыл полностью, но в марте 2022 года вновь сел пьяным за руль, имея при этом непогашенную судимость. В результате костомукшанин спровоцировал ДТП в районе городского железнодорожного вокзала.

Уголовное дело было направлено в Костомукшский городской суд. Любителю выпить за рулем грозит до 3 лет лишения свободы, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем, сроком до 6 лет.

Напомним, в начале марта районе Костомукши пьяный водитель ВАЗа протаранил иномарку, в аварии пострадали его пассажиры.