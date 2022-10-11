«Спуск может закончиться бедой»: жительница Петрозаводска просит обезопасить пешеходов (ФОТО)

Петрозаводчанка пожаловалась на не оборудованную перилами лестницу, которая обрывается прямо на проезжей части.

Жительница Петрозаводска прислала в редакцию «Столицы на Онего» фото тротуара на Ключевой. Там, на улице Ключевая, лестница вместе со спуском для колясок обрывается прямо на проезжей части Ключевого проезда, при этом на спуске отсутствуют перила.

«Прошу обратить внимание на лестницу в районе Ключевая около школы №33, которая резко обрывается у проезжей части дороги. Спускаться с нее довольно опасно и пожилым людям, и мамочкам с колясками, и инвалидам. Срочно нужны перила! Дело идет к зиме, спуск с лестницы может закончиться бедой, так как со стороны улицы Антонова на улицу Ключевую не едут, а несутся машины, которые можно заметить только в последнюю минуту», — написала горожанка.

Ранее жители Петрозаводска обратились к администрации с просьбой починить разваливающуюся лестницу на проспекте Александра Невского.