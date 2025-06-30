Спустя 3 года открывается аэропорт на черноморском курорте России

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы в Геленджик.

Продажи рейсов в аэропорт города Геленджик были открыты накануне. Билеты на рейсы из Москвы на черноморский курорт появились на сайте компании «Аэрофлот», узнали РИА Новости.

Рейсы будут выполняться из «Шереметево». Продолжительность их будет составлять около 4 часов, стоимость начинается от 17.8 тысячи рублей.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.

Напомним, полеты в Геленджик, а также еще в 10 аэропортов на юге России, были закрыты в 2022 году из соображения безопасности.