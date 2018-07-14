"Спустя два месяца он стал беситься от любой фразы"

Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, почему не может влюбиться.

"Мою легкую придурковатость он сначала обожал. Восторгался каждым нестандартным действием и высказываем, смеялся шуткам и поощрял немного фриковатое поведение. Я не играла роль, я вообще такая. А спустя два месяца он стал беситься от всего этого, требовал, чтобы я вела себя прилично, не говорила глупостей и вообще. Он бесился от любой фразы. Любой. Даже от той, что раньше приводила его в детский восторг. И я все удивлялась, а что это было".

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