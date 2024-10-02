Спустя годы: в Музее изобразительных искусств Карелии модель встретилась со своим портретом

В Музее изобразительных искусств Карелии поделились историей модели и ее портрета.

В группе Музея изобразительных искусств Карелии рассказали трогательную историю о встрече модели и ее портрета. Героиней этой истории стала Светлана Степановна Серадская, изображенная на картине известного карельского художника Георгия Стронка «Портрет молодого врача» (1977 год).

Дочь Светланы Серадской обратилась в музей с просьбой увидеть портрет своей матери. Благодаря этому удалось организовать встречу.

Как рассказали сотрудники музея, в 1977 году Георгий Стронк, работая над портретом, посетил санаторий «Марциальные воды», где Светлана Степановна занимала должность врача-ординатора.

Во время визита в музей Светлана поделилась своими воспоминаниями о процессе создания портрета. Она выразила глубокое восхищение работой художника, отметив, что он сумел запечатлеть не только ее молодость и красоту, но и сильный характер.

Сотрудники музея провели для семьи Серадских экскурсию по фондам, где хранятся работы Георгия Стронка.

«В памяти всегда все сохранено. Напомнит жизнь частичку прошлого и в памяти всплывает то время. Спасибо музею, что сохраняет наше наследие», — поделилась эмоциями Светлана.