Спутник работницы алкогольного магазина в Петрозаводске вынес из торговой точки деньги и спиртное

В столице Карелии мужчина совершил кражу денег и алкоголя из специализированного магазина, воспользовавшись ключом своей знакомой.

Полицейские Петрозаводска раскрыли кражу из алкогольного магазина, сообщают в региональном МВД.

Администрация одного из специализированных магазинов по продаже алкоголя сообщила в полицию о краже. Как рассказали сотрудники торговой точки, когда они утром пришли на работу, то обнаружили, что из сейфа пропали деньги и часть товара. Общий ущерб превысил 29 000 рублей.

При этом, по их словам, накануне вечером, во время закрытия магазина, вся продукция и деньги были на месте.

Полиция выяснила, что ни входная дверь, ни замок на сейфе не были повреждены. Оперативники установили, что проникновение было совершено человеком, у которого был оригинальный ключ.

Определяя круг лиц, которые могли быть причастны к совершению кражи, сотрудники полиции обратили внимание на знакомого одной из работниц магазина. Ранее 24-летний петрозаводчанин уже был судим за совершение имущественных преступлений.

Полицейские выяснили, что мужчина, завладев ключами, направился в торговое заведение. Находясь в магазине, он нашел ключи от сейфа и забрал из него деньги. Кроме того, подозреваемый взял с собой несколько бутылок спиртного из торгового зала.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.