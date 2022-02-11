Спутниковые снимки зафиксировали странные огни на севере Карелии (ФОТО)

Экологи предполагают, что на фото попало сжигание порубочных остатков в лесу.
В социальных сетях появились спутниковые снимки Лоухского района Карелии, на которых заметны яркие точки в окрестностях деревни Зашеек. По словам одного из пользователей соцсетей, эти огни светят ярче, чем расположенная неподалеку Кумская ГЭС, хотя никакого населенного пункта там нет.
Российские экологи также зафиксировали термоточки на спутниковых фото, которые датированы 13 февраля. «Столица на Онего» попросила прокомментировать эти снимки руководителя Лесного отдела Гринпис России Алексея Ярошенко, и он высказал предположение, что речь может идти о сжигании порубочных остатков.
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