Спутниковые снимки зафиксировали странные огни на севере Карелии (ФОТО)

Экологи предполагают, что на фото попало сжигание порубочных остатков в лесу.

В социальных сетях появились спутниковые снимки Лоухского района Карелии, на которых заметны яркие точки в окрестностях деревни Зашеек. По словам одного из пользователей соцсетей, эти огни светят ярче, чем расположенная неподалеку Кумская ГЭС, хотя никакого населенного пункта там нет.



Фото из паблика Подслушано в Лоухи в ВК

Российские экологи также зафиксировали термоточки на спутниковых фото, которые датированы 13 февраля. «Столица на Онего» попросила прокомментировать эти снимки руководителя Лесного отдела Гринпис России Алексея Ярошенко, и он высказал предположение, что речь может идти о сжигании порубочных остатков.