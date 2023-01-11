Сразу 10 гаражей снесут в центре Петрозаводска, в том числе и служебный (ФОТО)

Власти предупредили, что до 25 января на улице Куйбышева надо убрать 10 незаконно поставленных гаражей, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Владельцев 10 гаражей, расположенных в районе дома №20 по ул. Куйбышева, информируют о необходимости убрать конструкции.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 25 января.