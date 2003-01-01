Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда

РЕКЛАМА
«Сердцеед»: искрометная комедия о том, как распутать любовный клубок в отдельно взятой деревне
17 октября, 18:15 Статьи
Коммунальный разбор
Уйдет ли КЭО: ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте
17 октября, 17:00 Статьи
Тема недели
В ноябре начнутся работы в бывших цехах Онежского тракторного завода
17 октября, 09:30 Статьи
Новости

Петрозаводчанин попался на краже алкоголя из магазина

11:00

В Карелии 21-летнюю «закладчицу» отправили в колонию

10:30

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе

10:00

Книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте

09:00

В Карелии проведут ревизию объектов культурного наследия

08:30

Тело женщины обнаружено в воде в Пряжинском районе

21:56

В широкий прокат вышла мелодраматическая комедия «Сердцеед»

21:15

Wildberries набирает в Карелии работников по уличным объявлениям и в интернете

19:30

Переменная облачность: прогноз погоды в Карелии на 18 октября

19:00

Ситуацию с вывозом мусора в Карелии обсудили в парламенте

18:40

Студенты узнали, как очищаются сточные воды

18:25

Много пострадавших: военный микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе в Карелии

18:02

Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии

17:42

«Убийственный штраф»: бизнесмен Белуга оспаривает рекордный штраф в Верховном суде Карелии

17:30

Человек пострадал в ДТП на трассе в Прионежье

17:20

Музыку из японских аниме исполнят в «Ночь искусств» в Карелии

16:40

Поэт из Петрозаводска стал победителем московского фестиваля

16:20

«Ещё немного, и люди бы погибли»: карельские моряки спасли тонущую в Балтике яхту

16:00

Мошенники выманили у петрозаводчанки 400 тысяч рублей под предлогом «оцифровки архива»

15:40

Родные просят помощи в поисках пропавшей в Пудожском районе женщины

15:20

В Минкультуры Карелии прокомментировали информацию о ликвидации сортавальской «Школы искусств и ремесел»

15:00

На трассах Карелии из-за гололеда автомобили массово съезжают в кюветы

14:50

Долг вырос вчетверо: карельская фирма заплатит 200 тысяч рублей за неуплату штрафа ГАИ

14:40

Карельскому пожарному, который вытащил из горящего дома мужчину, вручили медаль

14:20

В карельской школе обнаружили муляжи мин времен Великой Отечественной войны

14:00

Правительство Карелии приобрело 386 квартир в новостройках для расселения аварийного жилья

13:50

В Петрозаводске начнут принимать ртутные лампы

13:40

В Карелии «детей войны» будут официально поздравлять с юбилеями

13:30

Одностороннее движение возобновили на Голиковке

13:20

МЧС Карелии напомнило правила движения в гололед

13:10

Карельский мрамор будут использовать при реставрации Исаакиевского собора

13:00

«Наушники под курткой»: петрозаводчанин дважды обокрал магазин в Петрозаводске на Кукковке

12:45

Банк России: в Карелии развивается туризм и растет производство бумаги

12:30

Нарушений строительных работ у здания филармонии в Петрозаводске не выявлено

12:20

МВД предупредило о новой схеме обмана с ошибочными переводами на карту

12:15

Лишённый прав водитель устроил погоню с полицией на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе

12:00

В Петрозаводске благоустроили набережную Лососинки и создали новый бульвар

11:50

Главе Петрозаводска показали изменения на верхней Ключевой

11:35

23-летняя автоледи сбила переходившую через дорогу пенсионерку в Петрозаводске

11:20

При раннем бронировании квартиру в «Talojarvi. Город у воды» можно приобрести по минимальной цене

11:20

Мурманчанин похитил золотые украшения из карельского гостевого дома в Пудожском районе

11:00

Госавтоинспекция Карелии предупредила о гололеде на дорогах

10:40

«Охта Групп Карелия» приглашает на открытие нового пешеходного бульвара и набережной

10:24

Автомобиль сбил пожилую женщину на перекрёстке в Петрозаводске

10:20

139 000 ₽ за м² — ваша квартира в ЖК «Равновесие» уже ждёт вас

10:10

Новый ФАП начал работу в Суоярвском округе

10:00

Поисковики нашли останки красноармейца с Алтая, погибшего в Карелии

09:45

Культурное наследие под защитой: начинается ревитализация исторических цехов Александровского завода

09:30

Многодетная мама из Карелии завоевала титул на конкурсе «Миссис Вселенная-2025»

09:00

В Петрозаводске массово проверяют правила перевозки детей

08:40

Мясо с истекшим сроком годности продавали в Петрозаводске

08:20

В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов

08:00

Пропавшую 14-летнюю девочку нашли в Петрозаводске

07:40

Тренер из Карелии будет готовить к Олимпиаде в Милане сборную Молдавии

07:20

Жителю Петрозаводска придется вернуть полученные в аренду земельные участки в Кондопожском районе

07:00

Помещения ликвидированной «Школы искусств и ремёсел» в городе Сортавала вернули в муниципальную собственность

06:40

В Госдуме предлагают ограничить использование пальмового масла

00:10
Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда
Сегодня 09:30 Общество
В Карелии значительно увеличен выпуск краснокнижной рыбы для восстановления шуйской популяции.

фото: ©Наталья Соколова

После майского визита в Карелию сенаторов во главе с первым замом спикера Совета Федерации Андреем Яцкиным «Карелрыбвод» изменил свои планы по выпуску озерного лосося. В минувшую пятницу, 17 октября, в реку Шуя в районе Бесовецкого порога отправили сразу более 23 тысяч двухлеток рыбы, занесенной в Красную книгу. Выпуск был больше на несколько тысяч штук, чем планировалось. Увеличение числа молоди, выпускаемой в реку в рамках госзадания для восстановления шуйской популяции, стало результатом договоренностей Совета Федерации и Росрыболовства. Об этом сообщил заместитель руководителя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Парламентарий напомнил, в конце мая в Петрозаводске прошло выездное заседание профильного комитета палаты регионов. Одной из его тем стала проблема охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов Онежского озера.  Тогда сенаторы добились от руководства Росрыболовства обещания изменить для карельского филиала «Главрыбвода» госзадание по искусственному воспроизводству ценных видов рыб. С 2027 года объем выпуска двухлеток лосося должен составлять не менее 300 тысяч штук, что позволит постепенно восстановить шуйскую популяцию.

- Уже с этого года начался стремительный рост показателей по выпуску мальков онежского лосося. Впервые за много лет в реку Шуя выпущено рекордное количество краснокнижной рыбы - более 227 тысяч двухлеток, из которых 224 тысячи – это госзадание. Наша цель - восстановить популяцию, сохранить озерного лосося для будущих поколений, - сказал Игорь Зубарев, отправив своими руками в Шую несколько мальков лосося.

Ранее сообщалось, сенаторы подготовили план мероприятий по воспроизводству популяции онежского лосося и развитию туристического потенциала Онего. Его реализацией с 2025-го по 2031 год будут заниматься власти Карелии, Вологодской и Ленинградской областей, Федеральное агентство по рыболовству, Минэкономразвития и Минприроды РФ.

