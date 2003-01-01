Сразу 23 тысячи мальков онежского лосося выпустили в Шую после вмешательства Совфеда

В Карелии значительно увеличен выпуск краснокнижной рыбы для восстановления шуйской популяции.

После майского визита в Карелию сенаторов во главе с первым замом спикера Совета Федерации Андреем Яцкиным «Карелрыбвод» изменил свои планы по выпуску озерного лосося. В минувшую пятницу, 17 октября, в реку Шуя в районе Бесовецкого порога отправили сразу более 23 тысяч двухлеток рыбы, занесенной в Красную книгу. Выпуск был больше на несколько тысяч штук, чем планировалось. Увеличение числа молоди, выпускаемой в реку в рамках госзадания для восстановления шуйской популяции, стало результатом договоренностей Совета Федерации и Росрыболовства. Об этом сообщил заместитель руководителя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике, сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Парламентарий напомнил, в конце мая в Петрозаводске прошло выездное заседание профильного комитета палаты регионов. Одной из его тем стала проблема охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов Онежского озера. Тогда сенаторы добились от руководства Росрыболовства обещания изменить для карельского филиала «Главрыбвода» госзадание по искусственному воспроизводству ценных видов рыб. С 2027 года объем выпуска двухлеток лосося должен составлять не менее 300 тысяч штук, что позволит постепенно восстановить шуйскую популяцию.

- Уже с этого года начался стремительный рост показателей по выпуску мальков онежского лосося. Впервые за много лет в реку Шуя выпущено рекордное количество краснокнижной рыбы - более 227 тысяч двухлеток, из которых 224 тысячи – это госзадание. Наша цель - восстановить популяцию, сохранить озерного лосося для будущих поколений, - сказал Игорь Зубарев, отправив своими руками в Шую несколько мальков лосося.

Ранее сообщалось, сенаторы подготовили план мероприятий по воспроизводству популяции онежского лосося и развитию туристического потенциала Онего. Его реализацией с 2025-го по 2031 год будут заниматься власти Карелии, Вологодской и Ленинградской областей, Федеральное агентство по рыболовству, Минэкономразвития и Минприроды РФ.