Сразу 23 заявления об увольнении подали сотрудники школы на севере Карелии

Скандал в поселке Боровой Калевальского района достиг своего апогея.
Учителя, технические специалисты, даже заместитель директора одной школы написали заявления об увольнении.
Формулировка везде одинаковая: по собственному желанию в связи с увольнением директора. О том, как ведомственная склока в поселке Боровой Калевальского района переросла в общереспубликанский скандал, наши коллеги рассказывали месяц назад. Коротко: в августе четверо педагогов поселковой школы заявили об увольнении. Свой поступок они объяснили тем, что вынуждены были работать «…в условиях обесценивания, психологического давления, запугивания и явного проявления несправедливости» со стороны директора образовательного учреждения. Школа рисковала остаться сразу без трех учителей русского языка.
Власти Калевальского района и республиканский Минобраз вмешиваться в ситуацию практически отказались, ситуация вроде бы нормализовалась. Во-первых, выяснилось, что со скандалом уходили только трое педагогов, четвертый просто поменял работу, так сказать, планово. Но и на их место нашлись другие специалисты, никакого коллапса с преподаванием в школе не произошло.
И вот на прошлой неделе в школе стало известно, что директора власти все-таки намерены уволить, а ушедших педагогов вернуть. Основная масса коллектива высказалась категорически против такого решения, и направила соответствующие письма в районную администрацию, в Законодательное собрание и в Министерство образования РК.
В обращения раскрывается истинная подоплека конфликта, и на этот раз на конкретных примерах, со свидетелями и документами. О том, что происходит сейчас в школе, что говорят педагоги, разбирался наш журналист. Читайте материал «Столицы на Онего».