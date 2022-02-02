Сразу 243 ребенка в Карелии заразились коронавирусом за сутки

Число выявленных случаев COVID-19 среди маленьких пациентов в республике продолжает стремительно расти.

На 3 февраля в Карелии зарегистрировано 12350 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 155.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 69 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11 744 человек.

Ранее сообщалось, несколько школ Петрозаводска перешли на дистант из-за ОРВИ и коронавируса.