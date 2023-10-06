Сразу 25 золотых медалей завоевали тхэквондисты Карелии на главных соренованиях страны

С 7 по 8 октября в Сыктывкаре прошли чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по тхэквондо МФТ.

Карелию представляли 17 спортсменов, которые состязались в четырех дисциплинах: туль (демонстрация базовой техники), специальная техника (выполнение ударов ногами в прыжке по мишени), разбивание досок и спарринг.



«Наши тхэквондисты показали бесподобный результат — 42 медали, 25 из которых золотые», — говорится в пресс-релизе Минобразования и спорта республики.



Абсолютными чемпионами стали: Алексей Зайков, Любовь Кубасова, Кирилл Леошко, Всеволод Павлов и Никита Тимофеев — спортсмены взяли золото во всех дисциплинах, в которых участвовали.



Подготовили спортсменов тренеры федерации тхэквондо МФТ нашей республики: Артем Никифоров, Артем Дьяконов, Илья Мюгриев, Олеся Никифорова и Ростислав Минин.