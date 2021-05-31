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Сразу 7 старинных построек в Карелии признаны объектами культурного наследия

Новости. Общество
14:56, 01 Июня 2021
фото: Яндекс. Карты

Перечень объектов культурного наследия регионального значения в Карелии пополнили еще 7 зданий, построенных для производственной, торговой и других видов деятельности.

Охранный статус построек установлен приказами Управления по охране объектов культурного наследия Карелии, подписанных 27 мая 2021 года.

Все они расположены в Сортавале.

Перечень пополнили здания бывшего пивзавода 1858 года постройки на ул. Советских космонавтов, 3, аптеки (1882 год, ул. Карельская 14), торгового дома (1899 год, Комсомольская, 6) и ряд других объектов.

Поробнее об этих памятниках истории читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

 

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