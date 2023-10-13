Сразу четыре авто выстроились в ДТП в самом центре Петрозаводска

Видеорегистратор очевидца заснял инцидент на улице Красноармейской.
В воскресенье, 15 октября, на улице Красноармейская, в районе перекрестка с Гоголя, один из водителей спровоцировал «ДТП-паровозик» из четырех автомобилей.
Скорость в центре города была низкой, поэтому о пострадавших речи не идет.
Видео ДТП опубликовано в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Напомним, ранее мы сообщали о том, что горожане попросили врио мэра Петрозаводска установить «лежачих полицейских» и дорожные знаки на одной из улиц.
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