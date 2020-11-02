Сразу четыре автомобиля столкнулись на трассе "Кола" в Карелии (ФОТО)

Групповое ДТП произошло на федеральной трассе "Кола" в Кемском районе.

Как сообщается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Кемскому району", в минувшее воскресенье, 1 ноября, в 11:34 спасатели (5 человек, 1 единица техники) привлекались для ликвидации происшествия на 909 км федеральной автомобильной дороги "Кола". Столкнулись сразу четыре автомобиля.

ДТП не попало в сводку Госавтоиспекции Карелии.

По информации отряда противопожарной службы по Кемскому району, пострадавших в аварии нет.

Напомним, полиция просит помочь установить личности пассажиров, сгоревших в машине после страшного ДТП под Петрозаводском.