Сразу два автобуса вылетели с дороги на юге Карелии (ФОТО)

В районе поселка Куркиеки 1 июля произошло 2 ДТП с автобусами.

В Лахденпохском районе Карелии в аварии попали сразу два автобуса — судя по всему, туристических. Об этом сообщает местный депутат Анна Чекконен.

Аварии произошли на дороге «Куркиеки — Терву — Вятиккя». Один из автобусов попал в ДТП за 500 метров от острова Койонсаари. Второй выехал в кювет возле кладбища в поселке Куркиеки.

Как отметила депутат, дорога, где случились ДТП, находится не в самом лучшем состоянии.

По данным МВД Карелии, первая авария произошла в районе 14 часов. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В перевернувшемся автобусе находился 41 человек.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, в ДТП получили травмы 6 человек. Часть пострадавших повезли в больницу города Сортавала, часть — в Приозерск Ленинградской области.