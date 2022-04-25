Сразу два ДТП с интервалом в 10 минут произошло на Древлянском кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение автомобилей с интервалом в 10 минут зафиксировали камеры наружного наблюдения на Древлянском кольце в Петрозаводске.
Судя по записям с камер наружного наблюдения, оба столкновения автомобилей произошли на Древлянском кольце во вторник, 3 мая около 10 часов утра.
В группе "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии", где появились записи, обратили внимание на интервал между авариями - всего 10 минут.
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