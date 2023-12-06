Сразу два соседних города в Карелии стали фаворитами среди российских любителей апартаментов

Составлен топ-10 популярнейших направлений для бронирования апартаментов в декабре.

Бронирование апартаментов в декабре нынешнего года повысилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру. Специалисты сервиса также определили топ-10 самых популярных направлений для бронирования апартаментов в нынешнем месяце.

В число популярнейших направлений попали сразу два из Карелии. Причем город Сортавала оказался на 3-м месте — на него приходится 4% бронирований по России.

В десятку попал и город Лахденпохья, также расположенный в Приладожье.

В Карелию туристы, предпочитающие снимать апартаменты, обычно приезжают на 3 дня. Средняя цена за ночь в Сортавале — 8,5 тысячи рублей, в Лахденпохье — 6 тысяч рублей.