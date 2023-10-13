Сразу две достопримечательности Карелии вошли в число самых мистических мест России

Из семи паранормальных мест страны, тайны которых до сих пор не раскрыты, два оказались в Карелии.

Эксперты сервиса путешествий tutu, которому в этом году отмечает 20-летний юбилей, составили рейтинг семи самых мистических мест России, тайны которых до сих пор не раскрыты.

В число паранормальных мест вошли сразу две карельские локации. Первой эксперты назвали гору Воттоваара, привлекающая туристов ритуальными камнями — сейдами. Из других загадочных мест на Воттовааре — знаменитая лестница из 13 ступеней, заканчивающаяся обрывом. Посетившие гору туристы рассказывают, что на ней начинают барахлить компасы и внезапно разряжаться телефоны, а люди могут чувствовать внезапное недомогание или, напротив, прилив сил.

Второе местическое место в Карелии — мыс Бесов Нос на Онежском озере со знаменитыми петроглифами эпохи неолита. Самый известный из петроглифов — огромная человекоподобная фигура, которую и называют Бес, рассеченная пополам глубокой трещиной в камне.

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