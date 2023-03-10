Сразу несколько планет можно будет увидеть в небе в марте

В московском планетарии рассказали о редком небесном явлении.

Достаточно редкое небесное явление — присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом, — можно будет наблюдать в марте рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду, в том числе как 24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов достаточно высоко над горизонтом будет виден Марс, но он по сравнению с Венерой не такой яркий. Не каждый месяц можно видеть сразу несколько планет», — сказала Рублева.

Она добавила, что по вечерам на западном горизонте можно будет наблюдать Юпитер, однако он будет виден непродолжительное время. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но их без телескопа разглядеть нельзя.

В то же время научный директор планетария уточнила, что особенно интересное явление — сближение Венеры, Луны и Юпитера, когда в небе можно было наблюдать несколько светящихся шаров, — уже прошло в начале марта.

Еще одним важным астрономическим событием она назвала день весеннего равноденствия 21 марта, когда Солнце пересечет линию небесного экватора и перейдет из Южного полушария в Северное. В этот момент на той половине планеты, где находится Россия, наступит астрономическая весна.

«Весенние созвездия будут подниматься всё выше над горизонтом, и их можно будет наблюдать, прежде всего это околополярные созвездия — Большая и Малая Медведицы. Зимнее созвездие Орион с яркими звездами и звезда Сириус из созвездия Большого Пса сейчас еще можно наблюдать, но они будут скрываться за горизонтом. Среди незаходящих будут видны созвездие Кассиопеи, Цефея и Персея на северо-западе», — рассказала Рублева.

Чуть позже, уже в апреле, произойдет гибридное солнечное затмение, которое будет сочетать фазы кольцевого и полного затмений. Россияне его, к сожалению, не увидят, затмение можно будет наблюдать из Австралии и Индонезии, уточнила научный директор планетария.

5 мая пройдет полутеневое затмение Луны, которое будет частично наблюдаться с территории РФ. Кроме того, в апреле ожидается активность метеорного потока Лириды.