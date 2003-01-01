Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

Впервые в истории сразу шестеро спортсменов нашей республики в составе сборной России отправились на Первенство Европы по муайтай в Грецию.

С 17 по 25 ноября на этих престижных международных соревнованиях соберутся сильнейшие спортсмены со всей Европы. Наши ребята готовы сразиться за звание лучших. Попасть на этот турнир им оказалось очень непросто. И не только по спортивным причинам. Главным препятствием оказалось отсутствие финансирования поездки. Ребятам, тренерам и их родителям пришлось самим искать деньги на поездку. Спасибо всем, кто помог.

Сегодня, 16 ноября, наша команда отправилась в Грецию. В ее составе: Варвара Колехмайнен, Серафима Костякова, Потап Бурый, Анастасия Чирик, Алиса Тестова и Ксения Михайлова. Ребят сопровождает тренер — Диана Зубровская. Пятеро из шести бойцов тренируются в СК «Сабай» под её руководством.

Анастасия Чирик представляет клуб «Андриенко Тим» под руководством Ивана Андриенко.

Федерация муайтай Карелии обещает рассказывать о выступлениях наших земляков в своей группе.

Ранее мы рассказывали, что жители Карелии помогли собрать деньги для поездки девочки-чемпионки на Чемпионат Европы по тайскому боксу.