«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию

17:14

Акция «Чистое Онего» из Карелии вошла в шорт-лист престижной «Зеленой премии»

16:49

Житель Беломорска умер и застрял головой между перил в доме

15:58

Бывший депутат Виталий Красулин попросил у суда отсрочку по выплате штрафа

14:45

Артур Парфенчиков рассказал, планируется ли в Карелии принимать более жесткие антиалкогольные меры

13:37

Прокуратура попросила реальный срок для директора петрозаводской автошколы

12:55

Дорожные полицейские из Олонца помогли попавшим в беду автолюбителям

12:17

В Карельской деревне минувшей ночью горел элитный дом

11:41

Карельский спортсмен завоевал семь медалей на Чемпионате мира по метанию ножа в Монголии

10:35

«Стань сильнее своих оправданий»: сэнсэй из Карелии рассказал о пути воина, ведущем в UFC

09:57

Жителей Карелии призвали не трогать подозрительные предметы на улицах

09:01

Расписание пригородного поезда из Петрозаводска изменится

08:32

Жителей Карелии предупредили о плановом отключении электричества

08:01

В ГАИ Петрозаводска напомнили, как вести себя на дорогах в сумерках

00:10

Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу об ударе током подростка в Карелии

22:13

Автомобиль вылетел в кювет в Пудожском районе

21:01

Лес загорелся в Прионежском районе

19:11

В МЧС Карелии предупредили о сильном ветре

18:04

Крушение истребителя Су-30 в Карелии расследует специальная комиссия Минобороны

17:31

Три гаража и автомобиль полыхали в Карелии

17:03

Элиссан Шандалович провел прием граждан в Петрозаводске

16:02

Сгорел «Ботный дом». Основное здание музея «Полярный Одиссей» в Петрозаводске не пострадало

15:21

С начала года в Карелии произошло 32 ДТП с участием детей-пассажиров

15:04

Молодой петрозаводчанин перевёл аферистам почти 600 тысяч рублей

14:01

Глава Карелии поддержал идеи жителей Костомукши по благоустройству города

13:10

Следком начал проверку гибели 18-летнего юноши, чьё тело нашли на дне канала в Кондопоге

12:11

Житель Кеми похитил инструменты рабочих во время капремонта дома

11:31

Одно из зданий музея «Полярный Одиссей» сгорело в Петрозаводске

10:51

Один человек погиб на пожаре в Карелии

10:31

В Карелии выросло число ДТП с участием пешеходов

10:01

Житель Карелии получил серьёзные ожоги на пожаре

09:31

Карельские трассы — в состоянии «катка»: водители предупреждают

09:00

Житель Кондопожского района осужден на 6 лет за преступления против несовершеннолетних

08:40

Врач предупредила об опасности хождения без шапки зимой

08:20

Пять золотых медалей: петрозаводские дзюдоисты триумфально выступили на первенстве в Костомукше

08:00

Экономист спрогнозировал снижение цен на электронику в России

00:10
Сразу шестеро карельских тайбоксеров отправились на чемпионат Европы в Грецию
Сегодня 17:14 Спорт
Впервые в истории сразу шестеро спортсменов нашей республики в составе сборной России отправились на Первенство Европы по муайтай в Грецию.

фото: © Федерация муайтай Карелия

С 17 по 25 ноября на этих престижных международных соревнованиях соберутся сильнейшие спортсмены со всей Европы. Наши ребята готовы сразиться за звание лучших. Попасть на этот турнир им оказалось очень непросто. И не только по спортивным причинам. Главным препятствием оказалось отсутствие финансирования поездки. Ребятам, тренерам и их родителям пришлось самим искать деньги на поездку. Спасибо всем, кто помог.

Сегодня, 16 ноября, наша команда отправилась в Грецию. В ее составе: Варвара Колехмайнен, Серафима Костякова, Потап Бурый, Анастасия Чирик, Алиса Тестова и Ксения Михайлова. Ребят сопровождает тренер — Диана Зубровская. Пятеро из шести бойцов тренируются в СК «Сабай» под её руководством.

Анастасия Чирик представляет клуб «Андриенко Тим» под руководством Ивана Андриенко.

Федерация муайтай Карелии обещает рассказывать о выступлениях наших земляков в своей группе.

Ранее мы рассказывали, что жители Карелии помогли собрать деньги для поездки девочки-чемпионки на Чемпионат Европы по тайскому боксу.

 

