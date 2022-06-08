Сразу три автомобиля попали в аварию в микрорайоне Петрозаводска (ФОТО)

В Сулажгоре 26 июня столкнулись три автомобиля, есть пострадавший.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 26 июня в 12.12 в районе дома № 61 по улице Сулажгорской произошло ДТП.

Водитель автомобиля Volvo 1993 года рождения при развороте не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2121, двигавшемуся навстречу. В результате удара Volvo отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ-21154.

В результате аварии водитель ВАЗ-2121 получил травмы. Пострадавшему было назначено амбулаторное лечение.

Напомним, сегодня, 27 июня, на Суоярвском шоссе в результате аварии перевернулся автомобиль.