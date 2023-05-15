Сразу три ДТП с велосипедистами в Карелии зафиксировали камеры наблюдения (ВИДЕО)

За последние два дня в Карелии сбили трех велосипедистов.
В понедельник, 29 мая, в 16.51, на пересечении улиц Гвардейской и Ключевой в Петрозаводске сбили велосипедиста. Об этом сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Кроссовер выезжал с улицы Ключевая, имея преимущество главной дороги. В этот момент велосипедист двигался по улице Гвардейская в сторону центра.
Дорожную аварию запечатлела одна из уличных камер компании «Ситилинк».
Накануне, 28 мая, в 18.54, у дома №10-Б по улице Интернациональной в Костомукше под колеса легковушки попал ребенок на велосипеде.
Судя по видео «Ситилинка», легковой автомобиль двигался по межквартальному проезду. В это же время несовершеннолетний костомукшанин двигался на велосипеде по пешеходной дорожке.
На месте работали ДПС и скорая помощь. Видео опубликовано здесь. Напомним, вечером 29 мая еще один велосипедист пострадал в жестком ДТП в центре Петрозаводска.
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