Сразу три пожара тушили в Эссойле минувшей ночью

Обо всех трех возгораниях, которые произошли за короткий промежуток в Эссойле в Пряжинском районе, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.
Сначала около 21 часа 2 октября загорелись электрический счетчик и ЛЭП на улице Мелиоративная. На место происшествия незамедлительно выехали пожарные. Пожар был быстро ликвидирован после прибытия электриков и обесточивания ЛЭП. Пострадавших нет.
Этой же ночью, но уже 3 октября в 01.34, тоже в Эссойле горела открытым пламенем деревянная хозпостройка на улице Центральная. Пожар потушили в 2:18. Пострадавших нет.
И буквально сразу, в 02.24 в Эссойле горела еще одна хозпостройка. Ее потушили около трех ночи. Никто не пострадал.
