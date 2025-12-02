Сразу в двух районах Петрозаводска изменится схема движения автомобилей

В администрации карельской столицы рассказали о нововведениях для водителей.

С 23 декабря на пересечении улиц Лыжной и Балтийской по направлению к улице Ровио в Петрозаводске с крайней правой полосы можно будет двигаться не только направо, но и прямо, сообщили в администрации города.

— Помимо этого, с 23 декабря запретят проезд большегрузов на участке Университетской улицы от Древлянского шоссе до Математического проезда. Ограничения будут действовать с 7:00 до 19:00, — добавили там.

Причины введения ограничений в мэрии не пояснили.

Напомним, сегодня, 3 декабря, с 18:00 автомобилистам запрещено заезжать на площадь Кирова со стороны улицы Правды. Такие меры власти ввели для проведения работ по установке праздничного катка.