Среди российских таксистов лидируют Александры и Ольги

По теме
Загрузка...
Сервис такси "Ситимобил" выявил самые популярные и самые редкие имена столичных таксистов, рассказывает "Лента.ру".
Так, среди водителей-мужчин наиболее популярны имена Александр (более пяти процентов всех таксистов), Сергей, Алексей, Андрей и Дмитрий. У женщин-водителей лидируют Ольги (около 20 процентов), за ними следуют Ирины, Татьяны, Натальи, Екатерины, Светланы и Анны.
Самые редкие имена таксистов: Жак, Эльбрус, Платон, Аполлон и Вениамин. Среди женщин-водителей, по данным "Ситимобил", самые редкие имена — Петра, Олеся, Лариса, Алена и Галина.
По теме
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
20.08.2018, 09:15
Аналитика
Сегодня 16:23
Обществоведение
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сегодня 14:28
21.08.2018 09:33
21.08.2018 09:17
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
Сегодня 15:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии