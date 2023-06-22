Среди выпускников Петрозаводска в этом году 43 серебряных медалиста (ФОТО)

Выпускников чествовали в Петрозаводске на День города, сообщили в мэрии.
В карельской столице в День города наградили серебряных медалистов, состоялся парад выпускников, педагогов и родителей, а также театрализованное представление «Алые паруса над Онего».
Глава карельской столицы Владимир Любарский вручил серебряные медали «За особые успехи в учении».
В этом году их удостоены 43 человека. Полный список серебряных выпускников приводит пресс-служба мэрии.
В конце церемонии вчерашние одиннадцатиклассники, их педагоги и учителя прошествовали вместе с Петром Первым по Пушкинской улице до центральной площадки праздника, где состоялось театрализованное представление «Алые паруса над Онего».
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