Среди вакцинированных россиян разыграют по 100 тысяч рублей

В России осенью разыграют по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19.

Правительство утвердило правила розыгрыша денежных призов среди привитых от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Мероприятие продлится с 1 сентября по 1 декабря. Участвовать смогут совершеннолетние россияне, у которых есть уникальный номер записи из Единого регистра вакцинированных.

Оператор лотереи — акционерное общество «Гознак». Розыгрыш пройдет на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, там же опубликуют результаты.

Информация о призе также будет доступна в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и направлена push-уведомлением.

Из списка всех участников компьютер методом случайной выборки дважды определит 1000 победителей, каждый получит 100 тысяч рублей.

Для этого нужно будет указать номер банковской карты системы МИР. После подтверждения реквизитов приз поступит на счет. Выплаты будут производиться в течение полугода с даты проведения розыгрыша.