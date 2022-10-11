Средиземноморский циклон принесет в Карелию снегопады, метели и сильный ветер

Карельский Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды на следующей неделе.

Как отметили специалисты Карельского Гидрометцентра, первая декада декабря на территории республики оказалась снежной и достаточно холодной. Среднесуточная температура воздуха была ниже нормы на 2-4℃. Если в первые дни месяца из-за антициклонального характера погоды наблюдался дефицит осадков, то с 4 декабря ситуация изменилась. На сегодняшний день в большинстве районов республики снежная копилка пополнена уже на 45-55% от месячной нормы осадков.

«В воскресенье, 11 декабря, на фоне кратковременного усиления северного антициклона, осадки пройдут местами, начнется непродолжительное похолодание. В ночь на понедельник, 12 декабря, минимальные температуры опустятся до -13,-18℃, на севере и востоке до -22℃, днем не превысят -11, -16℃. Ухудшение погоды придется на вторую половину дня понедельника. С юга на территорию Карелии распространит свое влияние активный средиземноморский циклон и связанный с ним медленно смещающийся атмосферный фронт, в зоне которого прогнозируется продолжительный снег, по южным и центральным районам местами сильный, усиление ветра и, как следствие, метель и формирование снежных заносов на дорогах», - сообщили в Гидрометцентре.

По информации синоптиков, повышение температуры воздуха будет происходить очень медленно. Дополнительное ощущение холода создаст порывистый северо-восточный ветер.

«Ненастная погода сохранится и во вторник, но из-за выноса более теплой воздушной массы в дневные часы потеплеет до -5,-10℃. По предварительным данным, в последующие дни недели циклонический характер погоды сохранится, но интенсивность осадков уменьшится, а температурный фон, по-прежнему, останется пониженным относительно нормы», - говорится в сообщении Карельского Гидрометцентра.