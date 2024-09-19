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Средне-специальное образование набирает популярность на Северо-Западе России

Новости. Общество
16:30, 01 Октября 2024
фото: © «Обед на небоскрёбе» / Архив Беттманна

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Узнали, желаю ли жители СЗФО своим детям судьбу рабочего.

Осенний опрос hh.ru показал, что каждый второй опрошенный в СЗФО или 48% хотели бы, чтобы их дети освоили рабочую специальность.

Причем интересно, что чаще других хотели бы, чтобы их чада получили рабочую профессию, юристы (сразу 58% представителей этой сферы), а также работники сферы искусства и масс-медиа (55). Кроме того, хотят, чтобы у их детей была в том числе рабочая профессия 53% представителей сферы производства, 51% работники кадровой сферы.

Причем 70% опрошенных верят, что квалифицированному рабочему реально построить карьеру и занять более высокую должность. Более того, именно молодое поколение больше других верит в счастливое будущее рабочих профессий. Так, среди 18-24-летних уверены, что рабочему можно построить карьеру сразу 69% опрошенных. Среди респондентов 55 лет и старше таких меньше (50%).

В список самых востребованных профессий на рынке СЗФО сегодня по итогам за 9 месяцев 2024 года входят менеджер по продажам (8% или более 80 тыс. вакансий с начала года), продавец и кассир (8% или более 80 тыс. вакансий), водитель (5% вакансий), а также бухгалтер и повар.

Причем чаще всего требования к средне-специальному образованию (ССО) можно встретить в тех же самых вакансиях, попавших в список самых востребованных, а также в вакансиях для медсестер, поваров, электромонтажников, бухгалтеров, слесарей, товароведов, сервисных инженеров/механиков, прорабов.

Таким образом, доля вакансий с требованием среднего специального образования на рынке труда держится на стабильном уровне последние два с половиной года, по данным hh.ru, это каждая десятая (13%) вакансия на рынке труда. За последний месяц на hh.ru из более чем 230 тыс. вакансий, размещенных работодателями СЗФО, более 20 тыс. вакансий содержали требования к среднему специальному образованию.

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