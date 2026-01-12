Средний размер ипотечного кредита в России для долевого строительства приблизился к 6 млн рублей

Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства составил 5,78 млн рублей, по другим ипотечным кредитам 4,76 млн рублей.
Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в России в ноябре 2025 года увеличился на 8,0% по сравнению с ноябрем 2024 года (5,78 млн рублей против 5,35 млн годом ранее). Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков, ссылаясь на данные Банка России. По отношению к предыдущему месяцу средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства вырос на 0,3%. Данных за год пока нет.
В целом, за год средний размер выданных ипотечных жилищных кредитов увеличился на 25,4% — c 3,79 млн рублей до 4,76 млн рублей. По ипотечным кредитам для долевого строительства рост составил 8,0%.
Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов всех видов за год составил 25,4% — c 3,79 млн до 4,76 млн рублей. Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов под залог уже построенной недвижимости за год составил 37,9% — c 2,69 млн до 3,71 млн рублей.
Ранее мы рассказывали, что квартиры в 2026 году станут дороже из-за налоговых ставок и изменения условий ипотеки.