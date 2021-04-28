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Средний размер ипотеки в России обновил исторический максимум

Новости. Экономика
21:05, 29 Апреля 2021
фото: Александр Коряков / "Коммерсантъ"
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В марте средний чек по ипотеке в России вновь увеличился и достиг исторического максимума в 3,14 миллиона рублей.

Средний чек по ипотеке в марте увеличился на 0,3% и достиг нового исторического максимума в 3,14 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Рынок этого вида займов начал восстанавливаться быстрее по сравнению с другими после спада в апреле–мае 2020 года за счет программ господдержки.

«В результате среднемесячные темпы роста ипотечного кредитования за период июнь–декабрь прошлого года составили 15%, тогда как по потребительским кредитам более скромные 11%», — пояснили в компании.

По мнению экспертов, средняя сумма жилищного кредита с учетом сокращения поддержки властей продолжит поступательный рост и может приблизиться к 3,3 миллиона рублей.

Весной 2020 года правительство в рамках антикризисных мер запустило программу льготной ипотеки под 6,5%.

Одновременно Банк России снижал ключевую ставку: в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых (сейчас уже увеличена до 5%). На этом фоне средняя ставка по жилищному кредиту опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по ипотеке до рекордных 9,1 триллиона рублей.

Ажиотажный спрос вместе с низким предложением привел к росту цен сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке недвижимости. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале заявила, что к январю это уже «съело» весь эффект от снижения ставки. По ее мнению, антикризисные меры нужно сворачивать, а доступность жилья в стране нужно обеспечивать адресными мерам.

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