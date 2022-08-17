Средний размер пенсий в Карелии превысил 22,5 тыс. рублей

Размер пенсий в Карелии по состоянию на 1 июля составил, в среднем, 22554 рубля.

Об этом сообщает Карелиястат.

За год средний размер пенсий вырос на 16,4%. По состоянию на 1 июля 2021 года эта сумма составляла 19376 рублей.

Одновременно сократилось число пенсионеров в Карелии. За год их количество уменьшилось почти на 3 тыс. человек. 1 июля в республике насчитывалось 226029 пенсионеров.