Средний размер платежа по ипотеке в Карелии в 2025 году достиг 68,5 тысяч рублей

Аналитики составили рейтинг регионов по доступности ипотеки. Выяснилось, что в Карелии менее 20 процентов могут себе позволить ипотечный кредит.

Традиционный рейтинг доступности ипотечных кредитов составили аналитики «РИА Новости». В нем Карелия заняла 31 место. Согласно рейтингу, в нашей республике позволить себе ипотеку могут всего 18,1% семей. И это еще неплохо, ведь годом ранее этот показатель был равен 14,9%. При этом средний размер ежемесячного ипотечного платежа в 2025 году достиг 68,5 тыс. руб.

В России этот показатель также не вселяет оптимизм, поскольку только 16,1% семей могут позволить себе ипотеку, выплачивая ежемесячно в среднем 92,5 тыс. руб. С 2018 по 2023 годы доля семей, которым была доступна ипотека, колебалась в диапазоне 25%-33%.

В плане доступности в лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ, где ипотеку могут позволить себе сразу 47,1% семей. Хуже всего дела в Севастополе — там всего 3,3% семей, кто может себе позволить эту роскошь.

Добавим, что расчет выполнен на основе данных Банка России, Росстата и «СберИндекса».

Ранее мы рассказывали, что в России могут снизить ставки по семейной ипотеке для многодетных.