Средняя стоимость нового автомобиля в Карелии превысила 1,8 млн рублей

Цены на легковые автомобили в республике выросли на 8,9%.

В августе 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Карелии составила 1,82 млн рублей, что на 8,9% выше, чем в июле, сообщили аналитики многофункционального онлайн-сервиса «Авто.ру».

При этом отечественная «Lada Vesta» стала дешевле на 0,5% — сейчас её можно приобрести за 1,87 млн рублей.

— В целом по стране средняя стоимость нового китайского автомобиля достигла 3,53 миллиона рублей, увеличившись на полпроцента за месяц. По сравнению с августом 2024 года средняя цена выросла всего на 1,7%, а с начала 2025 года снижение составило более 3%, — рассказали эксперты.

Ранее мы писали, что средний чек за одну заправку автомобиля в России вырос на 9% и составил порядка 1300 рублей.