Средняя стоимость заправки автомобиля в России выросла на 9%

В 2025 году разовое посещение АЗС обходится водителям примерно в 1,3 тысячи рублей.

Средний чек за одну заправку автомобиля в России вырос на 9% и составил порядка 1300 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков программы лояльности «Сберспасибо».

— Эксперты изучили траты на АЗС среди пользователей по всей стране с января по июнь 2024 и 2025 года и пришли к выводу, что средняя стоимость одной заправки в 2025 году выросла на 9% и составила около 1 288 рублей, — говорится в документе.

Интересно, что больше всего на топливо в месяц тратят жители Чукотского автономного округа — 11,2 тысячи рублей на одного водителя, Луганской Народной Республики (9,2 тысячи рублей) и Магаданской области (8,4 тысячи рублей).

При этом расходы москвичей на бензин за первые 6 месяцев этого года преодолели отметку в 63,9 млрд рублей.

Ранее мы писали, что стоимость бензина марки АИ-95 достигла 71 915 рублей за тонну, обновив рекорд 2025 года.