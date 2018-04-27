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Новости. Экономика
09:21, 27 Апреля 2018

Средняя цена бензина в Карелии превысила 40 рублей за литр

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Стоимость большинства марок бензина в Карелии за последнюю неделю, в среднем, впервые превысила 40 рублей.

Цена на бензин АИ-98 составила 45,9 рубля за литр, что на 0,7% больше, чем неделей раньше. АИ-95 подорожал на 0,5% - до 40,14 рубля за литр, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2018-04-27 10:34:05
А машин меньше не стало.Не так значит и врут статисты про средний заработок.
Leopol'd
2018-04-27 10:32:33
Пора потихоньку нефтяникам деньги за выборы возвращать.
Кузя
2018-04-27 09:52:04
Да-а-а-а, как и обещал Президент,жизнь резко изменится....хотелось бы спросить : у кого?
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