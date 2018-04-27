Средняя цена бензина в Карелии превысила 40 рублей за литр

Стоимость большинства марок бензина в Карелии за последнюю неделю, в среднем, впервые превысила 40 рублей.

Цена на бензин АИ-98 составила 45,9 рубля за литр, что на 0,7% больше, чем неделей раньше. АИ-95 подорожал на 0,5% - до 40,14 рубля за литр, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.