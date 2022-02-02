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Средняя цена на новые иномарки в Карелии достигла 1,5 млн рублей

Новости. Общество
11:25, 03 Февраля 2022
фото: © РИА Новости / Михаил Киреев

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Стоимость новых легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии к концу января выросла, в среднем на 16275 рублей.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 января.

Средняя цена на иномарки, которые продают дилеры в Карелии, превысила 1 млн 461 рубль.

Стоимость автомобилей отечественных брендов остается пока не прежнем уровне – 779588 рублей.

По данным агентства «Автостат», большая часть автопроизводителей, 23 бренда, обновили прайс-листы уже в первых числах нового года, а во второй половине месяца это сделали еще семь брендов.

 

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Комментарии

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Дундук
2022-02-03 12:11:54
Этих кредитных железяк на колесах, уже ставить нЕкуда, дорог и стоянок нет нормальных,перспектива хреновая....
Печально что наши машины, лады, делаются тоже из иностранных запчастей, и тоже дорожают, ведь рубль обесценивается, своего ничего нет ,в тех же ладах-веста !?! Если только коробка передач,которая как гудела в приорах,так и гудит в Вестах,на холостом ходу, кто ездит на этих машинах,меня поймёт...
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