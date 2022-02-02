Средняя цена на новые иномарки в Карелии достигла 1,5 млн рублей

Стоимость новых легковых автомобилей иностранных брендов в Карелии к концу января выросла, в среднем на 16275 рублей.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 января.

Средняя цена на иномарки, которые продают дилеры в Карелии, превысила 1 млн 461 рубль.

Стоимость автомобилей отечественных брендов остается пока не прежнем уровне – 779588 рублей.

По данным агентства «Автостат», большая часть автопроизводителей, 23 бренда, обновили прайс-листы уже в первых числах нового года, а во второй половине месяца это сделали еще семь брендов.