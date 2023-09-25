Средняя цена нового автомобиля превысила 3 миллиона рублей

Итоги продаж с января по август 2023 года.

Cредневзвешенная цена легкового автомобиля в РФ в августе выросла на 9,8% по сравнению с июлем. Она перешагнула психологически важный рубеж в три миллиона и достигла 3,13 миллиона, отмечает агентство «Автостат».

Эксперты отмечают, что на рост цен повлияло повышение утильсбора и ослабления рубля. Покупатели спешат в автосалоны, чтобы успеть приобрести машину по старым ценам, а также взять автокредит на старых условиях.

По-прежнему, машины больше покупают мужчины. Их предпочтения тоже меняются. Какие марки они предпочитают теперь, знает проект «Жизнь и кошелек».