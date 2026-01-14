Средняя зарплата дворников в России выросла почти до 100 тысяч рублей

В зимний сезон сильно вырос спрос на работу дворников, вследствие чего среднее предложение по зарплате для них достигло 93 946 рублей в месяц в России.
С начала зимы, с декабря 2025 года, в России зафиксирован рост спроса на вакансию дворника из-за неблагоприятных для жизни погодных условий. По сообщению РБК Life со ссылкой на директора категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито работы» Андрея Кучеренкова, в период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года всплеск спроса в сфере ЖКХ пришелся на дворников (+156% вакансий год к году), чьи средние предлагаемые зарплаты составили 93 946 руб. в месяц.
Резкий рост спроса в сфере ЖКХ также зафиксирован на уборщиков (+44%, средняя зарплата — 69 288 руб.), слесарей (+42%, 76 913 руб.), разнорабочих (+41%, 66 015 руб.) и сантехников (+27%, 71 032 руб.). Как пояснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито работы» Андрей Кучеренков, в сложных условиях и пиковые периоды работодатели нанимают дополнительный персонал и повышают оплату, а надбавки к стандартным ставкам могут достигать 15%. Указанная средняя зарплата формируется с учётом расширенного графика, сверхурочных и работы в особых условиях.
Ответственность за уборку дворов, тротуаров и очистку от снега несут управляющие компании и ТСЖ. За ненадлежащее исполнение обязанностей им грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Граждане могут пожаловаться на плохую уборку через раздел «Госуслуги.Дом», сайт региональной жилинспекции или Роспотребнадзора.
Ранее мы сообщали, что зарплата курьеров в России выросла почти до 150 тысяч рублей.