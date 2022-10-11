Средняя зарплата в Карелии официально превысила 51 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за август составила 51067,2 рубля.

Об этом сообщает Карелиястят.

По сравнению августом 2021 года заработная плата выросла на 13,2%.

С учетом инфляции реальный размер средней зарплаты, характеризующий ее покупательную способность, снизился на 1,7%.

Больше всего зарплаты выросли в административной деятельности — на 23%, образовании — на 33,2%, и в сферах, связанных с оказанием «прочих услуг» — на 34%.