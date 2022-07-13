Средняя зарплата в Карелии официально превысила 57 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в Карелии за год выросла на 11,9% и достигла 57058 рублей.

Такие цифры опубликовал Карелиястат, подсчитавший размер средней зарплаты в республике за май текущего года.

Согласно официальной статистике, больше всего выросли зарплаты в сфере транспортировки и хранения, в обрабатывающих производствах, гостиничном и ресторанном бизнесе.

В этих отраслях зарплаты увеличились за год, в среднем, на 17-20%.