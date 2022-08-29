Средняя зарплата в Карелии официально превысила 61 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за июнь составила 61260 рублей.
Об этом сообщает Карелиястат.
По сравнению с июнем 2021 года средний размер зарплаты вырос на 11,5%, но из-за инфляции реальные заработки снизились на 5,5%.
Больше всего номинальная зарплата выросла в организациях, которые занимаются административной деятельностью — на 25,4%. Но у них заработки остаются ниже средних по Карелии — 40834 рубля.
Самая высокая средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых — 80681 рубль. По темпам роста заработки в этой отрасли тоже превышают средний показатель по республике. За год они выросли на 16,3%.
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