Средняя зарплата в Карелии официально превысила 61 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за июнь составила 61260 рублей.

Об этом сообщает Карелиястат.

По сравнению с июнем 2021 года средний размер зарплаты вырос на 11,5%, но из-за инфляции реальные заработки снизились на 5,5%.

Больше всего номинальная зарплата выросла в организациях, которые занимаются административной деятельностью — на 25,4%. Но у них заработки остаются ниже средних по Карелии — 40834 рубля.

Самая высокая средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых — 80681 рубль. По темпам роста заработки в этой отрасли тоже превышают средний показатель по республике. За год они выросли на 16,3%.