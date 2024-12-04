Средняя зарплата в Карелии осенью превысила 73 тысячи рублей

В сентябре 2024 года средняя зарплата увеличилась на 8% по сравнению с минувшим месяцем.

Средняя номинальная зарплата в Карелии в сентябре 2024 года составила 73 тысячи 579.2 рубля. Такие данные представили в Карелиястате республики.

По сравнению с августом 2024 года зарплата выросла на 8.8%. За год же, по сравнением с сентябрем 2023 года, рост составил 18.2%.

Если же рассматривать весь период за январь-сентябрь 2024 года, то годовой рост номинальной заработной платы в Карелии составил 15%.