Средняя зарплата в Карелии, по официальным данным, достигла 50,3 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за июнь 2020 года составила 50345,3 рубля, сообщает Карелиястат.

По сравнению с июнем 2019 года средняя зарплата в республике выросла на 9,8%.

"Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с июнем 2019 года на 6%", - говорится в материалах Карелиястата.

Выше средней зарплата в 10 отраслях экономики и бюджетных сферах. В каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".