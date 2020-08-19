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Средняя зарплата в Карелии, по официальным данным, достигла 50,3 тыс. рублей

Новости. Общество
10:01, 20 Августа 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии за июнь 2020 года составила 50345,3 рубля, сообщает Карелиястат.

По сравнению с июнем 2019 года средняя зарплата в республике выросла на 9,8%.

"Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с июнем 2019 года на 6%", - говорится в материалах Карелиястата.

Выше средней зарплата в 10 отраслях экономики и бюджетных сферах. В каких именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

 

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Комментарии

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Геннадий Иванович
2020-08-20 10:11:30
Смешно...
1677
2020-08-20 10:10:11
В образовании – 55984,7 рубля
ну вот, а учителя ещё жалуются
Гость
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