Средняя зарплата в Карелии превысила 36 тысяч рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель этого года составила 36 202 рубля 70 копеек, сообщает Карелиястат.

По данным ведомством, за год этот показатель вырос на 9,2%.

"Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с апрелем 2017г. на 6,5%", - заключили в ведомстве.