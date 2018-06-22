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Новости. Экономика
12:51, 22 Июня 2018

Средняя зарплата в Карелии превысила 36 тысяч рублей

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Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель этого года составила 36 202 рубля 70 копеек, сообщает Карелиястат.

По данным ведомством, за год этот показатель вырос на 9,2%.

"Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с  апрелем 2017г. на 6,5%", - заключили в ведомстве.

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22.06.18 12:01
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Комментарии

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zanoza
2018-06-22 13:27:35
На заборе тоже написано,но только мы этим надписям не верим :)
Гость
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