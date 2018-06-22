Средняя зарплата в Карелии превысила 36 тысяч рублей

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Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель этого года составила 36 202 рубля 70 копеек, сообщает Карелиястат.
По данным ведомством, за год этот показатель вырос на 9,2%.
"Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с апрелем 2017г. на 6,5%", - заключили в ведомстве.
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