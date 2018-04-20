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Новости. Экономика
10:39, 20 Апреля 2018

Средняя зарплата в Карелии превысила 37 тысяч рублей

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Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за февраль 2018 года составила 37 тысяч 140 рублей 80 копеек, сообщает Карелиястат.

"Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за февраль 2018г.*составила 37140.8 рубля и увеличилась по сравнению с  февралём 2017г. на 14,5%", - сказано в сообщении.

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, согласно данным статистики, вырос за год на 12%.

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Комментарии

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баян
2018-04-20 11:24:16
ну да если у одного триста тысяч ,а у 10 человек по10 тысяч то средняя зарплата будет 30тыс. хватит пускать пыль в глаза своей статистикой
Ivancho
2018-04-20 10:47:48
И как скажите холостяку прожить на 37000 рублей. 5000 за коммуналку. 10000 на еду. 10000 на подружек. Остается 12000 и как хочешь так и крутись. Куда катиться мир?
User
2018-04-20 11:13:32
Ivancho, 4810 руб. НДФЛ еще. Так что остается меньше 8 тыр, при условии, что вы ходите пешком и голым.
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