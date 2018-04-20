Средняя зарплата в Карелии превысила 37 тысяч рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за февраль 2018 года составила 37 тысяч 140 рублей 80 копеек, сообщает Карелиястат.

"Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за февраль 2018г.*составила 37140.8 рубля и увеличилась по сравнению с февралём 2017г. на 14,5%", - сказано в сообщении.

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, согласно данным статистики, вырос за год на 12%.