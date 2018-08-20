Средняя зарплата в Карелии превысила 43 тысячи рублей, заявляют статистики

Карелиястат опубликовал данные о средней начисленной зарплате в республике в июне.

"Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за июнь составила 43470,2 рубля и увеличилась по сравнению с июнем 2017 года на 13,6%", - говорится в сообщении.

Уровень реальной зарплаты, рассчитанный с учётом индекса потребительских цен, вырос по сравнению с июнем 2017 года на 10,5%.