Средняя зарплата в Карелии превысила 90 тысяч рублей

Карелиястат опубликовал доклад об уровне жизни населения республики.
В июне 2025 года средняя номинальная заработная плата жителей Карелии составила 91 тысячу 287 рублей и увеличилась на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в докладе о Социально-экономическом положении республики, опубликованном на сайте Карелиястата.
— При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, увеличилась на 3,3%, — отметили там.
В целом за первые 6 месяцев текущего года объём доходов населения достиг 204 миллиардов 903 миллионов 800 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что на банковских счетах жителей Карелии хранится около 181,4 млрд рублей.